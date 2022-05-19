Фракция БКС повторно предложит создать спецкомиссию по расследованию обстоятельств “кражи века”

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Об этом сегодня на брифинге объявил вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

Он подчеркнул, что вердикт Конституционного суда о том, что в 2014-2015 годах решения о денежной эмиссии и выдаче госгарантий были приняты незаконно, должен стать предметом расследования специальной комиссии. У этого преступления нет срока давности, подчеркнул Батрынча, а граждане имеют право знать правду.

В связи с этим фракция БКС сегодня повторно предложит парламенту создать специальную комиссию по расследованию обстоятельств “кражи века” и степени участия в ней ответственных тогда государственных лиц. Батрынча выразил надежду на то, что в этот раз инициатива не будет отклонена, как это произошло 2 недели назад.

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