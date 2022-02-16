Фракция БКС повторно потребовала включить в повестку заседания парламента проект о введении нулевой ставки на реинвестируемую прибыль

Фракция БКС повторно потребовала включить в повестку заседания парламента проект о введении нулевой ставки на реинвестируемую прибыль

Фракция Блока коммунистов и социалистов вновь предложила включить в повестку заседания парламента законопроект о введении нулевой ставки на реинвестируемую прибыль. Инициативу на заседании постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам озвучил депутат ПСРМ Петру Бурдужа. 

– Предлагаю включить законопроект №176, предусматривающий введение нулевой ставки на реинвестируемую экономическими агентами прибыль. Есть отчёт комиссии по этому документу, – сказал Бурдужа. 

Председатель комиссии Думитру Алайба заявил, что “учтёт” это предложение.

Напомним, что ранее депутаты ПДС неоднократно отклоняли эту инициативу оппозиции, несмотря на то, что сами обещали в предвыборной кампании ввести в случае прихода к власти нулевую ставку на реинвестируемую прибыль в качестве одной из мер поддержки предпринимателей.

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