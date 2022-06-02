Фракция БКС потребовала в парламенте отставки министра сельского хозяйства (ВИДЕО)

Фракция БКС потребовала в парламенте отставки министра сельского хозяйства (ВИДЕО)

Фракция Блока коммунистов и социалистов выдвинула в парламенте вотум недоверия министру сельского хозяйства и пищевой промышленности Виорелу Герчиу. 

Депутаты БКС обвинили министра в игнорировании проблем сельскохозяйственного сектора и производителей, а также в полном бездействии в вопросе роста цен на продукты питания.

– Чем может похвастать Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности за 9 месяцев деятельности? Тысячами необработанных гектаров? Сотнями гектаров садов, выкорчеванными владельцами, потому что они больше не могут справляться с затратами? Десятками тысяч тонн яблок в холодильниках? Сотни фермеров находятся на грани разорения из-за полного безразличия министерства, – сказал представлявший проект Раду Мудряк. 

Парламент должен рассмотреть инициированную оппозицией отставку министра в течение 14 дней.

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