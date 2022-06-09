Фракция БКС потребовала в парламенте отставки министра финансов (ВИДЕО)

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Фракция Блока коммунистов и социалистов, как и обещала, выдвинула в парламенте вотум недоверия министру финансов Думитру Будянскому. Текст вотума с трибуны зачитал депутат БКС Петру Бурдужа.

Фракция БКС мотивировала требование об отставке тем, что министр финансов не предпринял ничего для выхода из сложившегося в Молдове экономического кризиса, а инфляция достигла рекордного показателя – 27%, тогда как, когда Будянский только стал министром, она составляла всего 4,64%. При этом цены и внешний долг страны непрерывно растут.

– В программе правящей партии “Молдова хороших времён” давались обещания о процветающем будущем граждан. Однако с сожалением и тревогой констатируем, что население всё больше беднеет, а Министерство финансов во главе с Думитру Будянским не предприняло ни единой меры, чтобы не допустить или исправить это, – отмечается в тексте вотума.

Парламент должен рассмотреть инициативу об отставке министра в течение 14 дней.

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