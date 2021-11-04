Фракция БКС потребовала создать следственную комиссию по газовому кризису. ПДС против (ВИДЕО)

Фракция БКС потребовала создать следственную комиссию по газовому кризису. ПДС против (ВИДЕО)

Фракция Блока коммунистов и социалистов предложила создать в парламенте следственную комиссию для изучения сложившегося в стране газового кризиса и принятых в этих условиях правительством мер, включая изъятие из государственного бюджета 1,7 млрд леев и их перевод на счета “Энергоком”. Как отметил депутат БКС Василий Боля, граждане имеют право знать, кто довёл ситуацию до этого и кто должен нести ответственность.  

– Мы стали свидетелями хорошо спланированного сценария. Власти потратили примерно 400 млн леев, перевели из госбюджета “Энергокому” 1,7 млрд леев, и мы не знаем, что будет дальше. Граждане вправе узнать, как мы оказались в этом кризисе, сколько заплатили по вине некоторых, – сказал Боля. 

Парламентское большинство инициативу не поддержало.

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