Фракция БКС потребовала исключить из повестки заседания продвигаемый ПДС проект Закона “О цензуре” (ВИДЕО)

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Депутаты Блока коммунистов и социалистов потребовали исключить из повестки заседания парламента законопроект о безопасности информационного пространства, более известный как Закон “О цензуре”. По словам депутата-социалиста Аделы Рэйляну, авторы документа нарушили правовые процедуры.

– Прошу исключить проект 123 от 5 апреля 2022 года за несоответствие законодательной процедуре. Речь идет о поправке, разработанной Лилианой Николаеску-Онофрей, Марчелой Адам и Вирджилиу Пысларюк (депутаты ПДС), которая изменила всю концепцию проекта. Проект представлен с нарушением процедуры, прописанной в регламенте парламента, и не подлежит рассмотрению или утверждению, — сказала Адела Рэйляну, вице-председатель парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ.

Парламентское большинство это требование не поддержало.

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