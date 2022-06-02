Фракция БКС потребовала исключить из повестки заседания продвигаемый ПДС проект Закона “О цензуре” (ВИДЕО)

Фракция БКС потребовала исключить из повестки заседания продвигаемый ПДС проект Закона “О цензуре” (ВИДЕО)

Депутаты Блока коммунистов и социалистов потребовали исключить из повестки заседания парламента законопроект о безопасности информационного пространства, более известный как Закон “О цензуре”. По словам депутата-социалиста Аделы Рэйляну, авторы документа нарушили правовые процедуры.

– Прошу исключить проект 123 от 5 апреля 2022 года за несоответствие законодательной процедуре. Речь идет о поправке, разработанной Лилианой Николаеску-Онофрей, Марчелой Адам и Вирджилиу Пысларюк (депутаты ПДС), которая изменила всю концепцию проекта. Проект представлен с нарушением процедуры, прописанной в регламенте парламента, и не подлежит рассмотрению или утверждению, — сказала Адела Рэйляну, вице-председатель парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ.

Парламентское большинство это требование не поддержало.

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