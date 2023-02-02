Фракция БКС покинула заседание парламента в знак протеста

Фракция БКС покинула заседание парламента в знак протеста

Коммунисты и социалисты покинули заседание парламента в знак несогласия с очередным продлением режима чрезвычайного положения в Молдове ещё на 60 дней. 

– Что нам это чрезвычайное положение даёт? Мы не видим никакой необходимости в нём, за исключением того, что оно облегчает определённые действия правительству. Наша фракция возражает против этого обсуждения и не будет принимать в нём участие. Мы покидаем заседание в знак протеста, – сказал депутат БКС Олег Рейдман. 

В ответной реплике спикер Игорь Гросу посоветовал “позвонить вашему другу из Кремля и попросить его перестать убивать людей в Украине, и тогда все будут жить в мире, а пока позвольте нам позаботиться о нашей стране”.

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