Фракция БКС покинула заседание парламента в знак протеста

Фракция БКС покинула заседание парламента в знак протеста

Фракция Блока коммунистов и социалистов покинула заседание парламента в знак протеста. Председатель фракции Влад Батрынча заявил, что коммунисты и социалисты будут бойкотировать заседание по причине того, что ни одна их инициатива снова не была поддержана. 

В частности, фракция БКС предлагала выделить семьям по 1000 леев для подготовки детей к школе, обеспечить учащихся 5-9 классов бесплатным питанием, заслушать главу МВД, а также исключить из повестки ряд проектов, в том числе касающиеся расторжения соглашения с СНГ. Все эти предложения парламентское большинство отклонило.

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