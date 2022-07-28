Фракция БКС покинула заседание парламента: Не хотим участвовать в очередном продлении режима ЧП (ВИДЕО)

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Фракция Блока коммунистов и социалистов покинула заседание парламента в знак протеста намерению властей продлить режим ЧП в Молдове. Как отметила на брифинге для прессы председатель фракции Зинаида Гречаный, ПДС сама должна взять на себя и нести ответственность за это решение. В то же время вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча добавил, что это крайняя мера, которой нельзя злоупотреблять, так как это негативно влияет на все сферы жизни.

– В Молдове есть функциональные правительство, парламент, государственные учреждения должны работать законно, а режим ЧП позволяет комиссии отклоняться от закона. Молдова не может жить в постоянном нарушении закона. Парламент можно созвать когда угодно, правительство должно работать. Зачем нужно подменять правительство комиссией, в которую входят те же самые министры? – отметил Батрынча.

Социалист добавил, что отдельный вопрос – порядок использования государственных средств в период чрезвычайного положения. Граждане имеют право знать, на что был потрачен каждый лей, однако транспарентности нет, констатировал Влад Батрынча.

– Мы не хотим участвовать в новом введении режима ЧП. Мы должны вернуться к нормальности, к законности, к транспарентной деятельности государственных учреждений, – сказал он.

Напомним, сегодня правительство попросит парламент продлить режим ЧП в Молдове до 8 октября.

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