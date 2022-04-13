Фракция БКС не поддержит продление чрезвычайного положения, если это решение преследует политические цели (ВИДЕО)

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Фракция Блока коммунистов и социалистов не поддержит предложение правительства о продлении чрезвычайного положения, если оно будет преследовать политические интересы. Об этом заявил вице-председатель парламента Влад Батрынча в рамках передачи на частном телеканале.

Исполнительный секретарь ПСРМ пояснил, что 24 февраля фракция БКС поддержала просьбу правительства об объявлении чрезвычайного положения, чтобы помочь украинским беженцам и сохранить в обществе равновесие. Однако если сейчас правительству нужно ЧП для принятия политических решений в обход парламента, оппозиция это не поддержит.

– Если это чрезвычайное положение хотят использовать в политических целях, конечно, мы это не поддержим, и объясним на заседании парламента почему. Мы хотели консенсуса, помочь гражданам Украины, обеспечить равновесие в обществе. То, что предлагает сейчас власть, – не про равновесие, – отметил Батрынча.

Социалист добавил, что руководство страны смещает акценты с поистине важных проблем, как рост цен и низкие доходы, дефицит бюджета в местных администрациях и так далее, на те, которые разделяют общество, – например, проект ПДС об обеспечении безопасности информационного пространства.

Ранее Наталья Гаврилица заявила, что обратится к парламенту с просьбой о продлении чрезвычайного положения, срок которого истекает 24 апреля.

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