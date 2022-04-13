Фракция БКС не поддержит продление чрезвычайного положения, если это решение преследует политические цели (ВИДЕО)

Фракция БКС не поддержит продление чрезвычайного положения, если это решение преследует политические цели (ВИДЕО)

Фракция Блока коммунистов и социалистов не поддержит предложение правительства о продлении чрезвычайного положения, если оно будет преследовать политические интересы. Об этом заявил вице-председатель парламента Влад Батрынча в рамках передачи на частном телеканале. 

Исполнительный секретарь ПСРМ пояснил, что 24 февраля фракция БКС поддержала просьбу правительства об объявлении чрезвычайного положения, чтобы помочь украинским беженцам и сохранить в обществе равновесие. Однако если сейчас правительству нужно ЧП для принятия политических решений в обход парламента, оппозиция это не поддержит.

– Если это чрезвычайное положение хотят использовать в политических целях, конечно, мы это не поддержим, и объясним на заседании парламента почему. Мы хотели консенсуса, помочь гражданам Украины, обеспечить равновесие в обществе. То, что предлагает сейчас власть, – не про равновесие, – отметил Батрынча.

Социалист добавил, что руководство страны смещает акценты с поистине важных проблем, как рост цен и низкие доходы, дефицит бюджета в местных администрациях и так далее, на те, которые разделяют общество, – например, проект ПДС об обеспечении безопасности информационного пространства.

Ранее Наталья Гаврилица заявила, что обратится к парламенту с просьбой о продлении чрезвычайного положения, срок которого истекает 24 апреля.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md