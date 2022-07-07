Фракция БКС настаивает на 100%-ном возвращении акциза на дизтопливо фермерам (ВИДЕО)

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Как отметил на заседании парламента депутат БКС Раду Мудряк, если это не будет сделано, продовольственная безопасность страны будет поставлена под угрозу.

– Мы видим, что сегодня происходит. Не хватало того, что существенно подорожали удобрения, автозапчасти, солярка, так ещё и ударила засуха. Аграрии не могут проводить запланированные работы, что может поставить под угрозу продовольственную безопасность страны, – мотивировал инициативу Мудряк.

Депутаты ПДС предложение не поддержали.

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