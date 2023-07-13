Фракция БКС бойкотирует заседания парламента в знак протеста

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Фракция Блока коммунистов и социалистов решила бойкотировать сегодняшнее и завтрашнее заседания парламента в знак протеста. Депутаты БКС решили выразить таким образом своё категорическое несогласие с тем, что ни одна из 10 предложенных ими инициатив не была поддержана депутатами ПДС.

В частности, фракция БКС потребовала: чтобы премьер представил в парламенте отчёт о деятельности правительства за 2021 и 2022 годы; исключить из повестки заседания парламента проект о создании так называемого центра «Патриот»; заслушать министра труда и соцзащиты Алексея Бузу по вопросу задержки зарплат персональным ассистентам; заслушать директора Агентства публичной собственности о ситуации с Международным аэропортом Кишинёва и т.д. Ни одна из инициатив не была поддержана парламентским большинством.

В связи с этим коммунисты и социалисты решили покинуть сегодняшнее заседание парламента и будут бойкотировать и завтрашнее.

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