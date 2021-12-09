Фракция БКС: 212 школ в Молдове могут быть закрыты

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Оппозиция бьёт тревогу. Свыше 200 школ в Молдове могут быть закрыты в будущем году. В связи с этим фракция Блока коммунистов и социалистов потребовала проведения слушаний на заседании парламента с участием министров образования и финансов.

Парламентское большинство инициативу не поддержало.

Ранее мы писали, что русская гимназия в Мисовке Яловенского района будет закрыта в 2022 году.

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