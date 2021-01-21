“Фотосессия” Санду в Брюсселе стоила бюджету 46 тысяч леев (ФОТО)

“Фотосессия” Санду в Брюсселе стоила бюджету 46 тысяч леев (ФОТО)

Визит Майи Санду в Брюссель обошёлся бюджету в 45 тысяч 800 леев. Данные обнародовала администрация президента. 

Так, авиабилеты в оба направления стоили 23,1 тысячи леев, размещение – 14,8 тысяч леев, а на командировочные выделили ещё 7,9 тысяч леев, пишет stiridinmoldova.md.

Майя Санду совершила визит в Брюссель с 17 по 19 января, где провела ряд встреч с чиновниками. По итогам поездки Санду признала, что не смогла разблокировать внешнее финансирование страны.

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