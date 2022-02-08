Фотофакт: автовокзалы страны всё ещё пустуют, а у Министерства инфраструктуры “лишь малая часть маршрутов отменена”

И во второй день протестов автоперевозчиков в Молдове вокзалы и автостанции остаются пустыми. Однако Министерство инфраструктуры и регионального развития, а также ANTA утверждают, что «лишь малая часть маршрутов была приостановлена».



– По данным ANTA, только малая часть маршрутов была приостановлена. Большинство перевозчиков продолжают ответственно оказывать публичные услуги гражданам. Мы благодарны им за это. До настоящего момента не было зарегистрировано каких-либо жалоб со стороны граждан о том, что их ограничивают в общественном транспорте, – сказали в министерстве.

При этом в Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) говорят, что в Молдове приостановили работу более 90% автобусов, осуществляющих межрайонные и межгородские перевозки пассажиров, сообщает новостной портал gagauzinfo.md.

Напомним, на автовокзалах страны вчера было пусто. Водители протестуют в связи с нежеланием отраслевого министерства увеличить тариф на перевозки в условиях негативных последствий роста затрат на топливо, техническое обслуживание и ремонт автобусов.

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