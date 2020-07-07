Фотодоказательство: в верхней части Кишинёва нет ливневых стоков (ФОТО)

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Генпримар Кишинёва Ион Чебан опубликовал на своей странице в социальной сети серию фотографий, доказывающих, что на улице Георге Асаки до улицы Пан Халиппа нет ливневых стоков, а решётки там “установлены для красоты”.

– На улице Георге Асаки после ремонта были установлены решетки для так называемых ливнёвок. Но до улицы Пан Халиппа их установили лишь для красоты. На самом деле ливнёвок там нет. Вот, что мы имеем сегодня, – написал градоначальник.

Чебан пояснил, что многие ливневые стоки в городе не справляются с большим объемом воды во время дождей, потому что в верхней части города их просто нет, и вся вода стекает вниз, на улицу Албишоара.

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