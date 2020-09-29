Фотоаппарат, удочки и другие ценности стали добычей нечистого на руку соседа

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В доме жителя Каменки кто-то “похозяйничал”. Пропали фотоаппарат Nikon, рыболовные телескопические удочки и другие предметы быта.

За помощью потерпевший обратился в правоохранительные органы. В течение получаса личность и местонахождение подозреваемого были установлены. Им оказался 31-летний горожанин, проживающий с заявителем на одной улице, пишет mvdpmr.org.

Похищенное мужчина принёс к себе домой, однако воспользоваться не успел. Как выяснилось, злоумышленник проник в чужое домовладение, взломав замок входной двери.

Разбирательство по данному факту продолжается.

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