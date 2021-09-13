Фото с разницей в 10 месяцев: “хорошие времена” Майи Санду принесли подорожание топлива на 5,5 леев за литр

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Обещанные Майей Санду и ПДС “хорошие времена” больно бьют по карману. Один из говорящих примеров – стоимость горючего. Две фотографии, сделанные на одной и той же АЗС с разницей в 10 месяцев, показывают, что теперь за бензин наши граждане платят на 5 с половиной леев больше, чем в прошлом году.

Первое фото было сделано 27 ноября 2020 года, когда в Молдове были якобы “плохие времена”. Тогда литр бензина с октановой цифрой 98 стоил 16 леев 33 бана, а с цифрой 95 – 15 леев 55 банов. Сегодня цены составляют 21 лей 68 банов (на 5,35 больше) и 21 лей 13 банов (на 5,58 больше) соответственно, пишет sinteza.org.

Дизельное топливо стоило 27 ноября 13 леев 14 банов, а сегодня – 17,61, что на 4,47 больше, чем год назад. Подорожал и сжиженный газ: с 8 леев 92 банов до 12,59.

Стоит отметить, что завтра бензин снова подорожает – на 5 банов за литр.

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