Фото дня: в Румынии молдавский сахар стоит дешевле, чем в Молдове

Фото дня: в Румынии молдавский сахар стоит дешевле, чем в Молдове

Сделанный в одном из магазинов Бухареста снимок в соцсетях опубликовала жительница Молдовы. 

– Это фото я сделала на днях в магазине в Бухаресте. Не было никакой акции. Как и почему произведённый в Молдове сахар там стоит 3,90 румынских леев – около 14,69 молдавских леев, тогда как у нас цена на него же достигает 20 леев? – задалась вопросом женщина. 

Стоит отметить, что сахар этой марки в крупной торговой сети в Молдове действительно стоит почти 20 леев – 19,49. Сахар других марок – ещё дороже.

Ранее представители власти объясняли рост цен в РМ тем, что “это происходит везде”.

Фото: Алина Лав.

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