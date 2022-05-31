Формула ограбления населения

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О том, что происходит, когда страной управляют дилетанты

Одобренный НАРЭ осенью прошлого года тариф на природный газ для бытовых потребителей в размере 15,18 лея за кубометр просто смешной по сравнению с 24 леями, которые сегодня запрашивает поставщик услуги.

Убийственная корректировка

На минувшей неделе АО «Молдовагаз» вновь обратилось к регулятору с просьбой об очередном повышении тарифа на природный газ для конечных потребителей. По расчётам поставщика, цена на услугу по поставке голубого топлива с 1 июня должна вырасти до 24 леев за куб, или на 58,1%.

По словам председателя админсовета АО «Молдовагаз» Вадима Чебана, корректировка тарифа необходима, так как цена в 15,18 лея за куб, которую сейчас платят потребители, была рассчитана, исходя из закупочной цены на газ в $620, но уже два месяца как она выше $900. А формируется закупочная цена согласно формуле, предложенной молдавской стороной на переговорах с представителями «Газпрома».

– Настоящая формула имеет два важных компонента: котировки на нефть и биржевые котировки на природный газ, – заявил СМИ Вадим Чебан. – Зимой на нефтяную составляющую приходится около 70%, а на газовую – 30%. Летом проценты составляющих этой формулы меняются местами. Обычно в летний период стоимость на биржах снижается. К сожалению, в этом году, на фоне военного конфликта на Украине, в подземных складах в летнее время делаются массовые запасы. Эти факторы не позволяют биржевым котировкам снижаться.

Но людям от этих объяснений не легче. Если в летний период суммы квитанций будут относительно невысокими, то в зимнее время счета будут зашкаливать. Глава «Молдовагаз» хоть и признаёт, что тариф слишком высок для потребителей, но больше заботится о предприятии, которым руководит, чтобы оно имело возможность рассчитаться с «Газпромом» за потреблённый природный газ.

– Мы, конечно, осознаём, что тариф для потребителей высок. Последнее слово за НАРЭ… У нас нет финансирования ни от акционеров, ни из бюджета, финансовые институты нас не кредитуют. Единственный законный инструмент – корректировка тарифов, – сказал Вадим Чебан.

Обычно в летний период стоимость на биржах снижается. К сожалению, в этом году, на фоне военного конфликта на Украине, в подземных складах в летнее время делаются массовые запасы. Эти факторы не позволяют биржевым котировкам снижаться.

Запасай газ летом

Чтобы рассчитаться с российским поставщиком за апрель и оплатить часть счёта за май, «Молдовагаз» вынуждена была продать «Энергокому» часть сделанных запасов голубого топлива. Эта сделка на сумму более 250 млн леев была совершена по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям. С одной стороны, проданный «Энергокому» газ позволит «Молдовагаз» рассчитаться по текущим счетам, а с другой, он становится собственностью государства и может быть использован в случае возникновения экстренной ситуации с поставками природного газа.

– Эти 25 миллионов кубометров становятся собственностью «Энергокома», а значит государства, и будут использованы, если возникнет экстренная ситуация. Сейчас газ хранится в транспортных сетях нашей страны, в Румынии и часть на Украине, – заявил вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Вместе с тем он сказал, что молдавская сторона предпримет попытку договориться с россиянами о пересмотре формулы расчёта закупочной цены на газ, однако неизвестно, удастся ли это. Собираются власти искать и другие источники закупки природного газа, чтобы сделать хоть какие-то его запасы.

Эксперты отмечают, что высокая закупочная цена на газ летом не так сильно скажется на потребителях. Страшно представить, что будет зимой, если не найдётся возможность снизить тариф.

Анастасия Погодина

P.S. Когда номер был готов к печати, стало известно, что НАРЭ приняло решение повысить тариф на природный газ с 15,18 до 18,62 лея за 1 кубометр (включая НДС). Новый тариф вступит в силу с 1 июня.