Форма сотрудников МВД будет унифицирована

0

Сотрудники МВД будут носить одинаковую форму вне зависимости от подразделения, в котором они работают. Кабинет министров утвердил правила и порядок оснащения форменной одеждой государственных служащих с особым статусом, военнослужащих и курсантов МВД.

Различие сотрудников министерства будет производиться посредством идентифицируемых знаков отличия форменной одежды, что позволит надлежащим образом осуществлять как права, так и обязанности каждого сотрудника по отношению к гражданину. Изменения не вносятся в корпоративные и геральдические знаки, указывающие на принадлежность подразделений МВД, а также на гербы, эмблемы и иные опознавательные знаки, передаёт moldpres.md.

В то же время будет регулироваться право экипировки формой государственных служащих с особым статусом в рамках центрального аппарата МВД, Службы внутренней защиты и борьбы с коррупцией (SPIA), Инспекции оперативного управления (IMO), Академии им. Штефана чел Маре, Службы информационных технологий (STI), Бюро по миграции и убежищу (BMA), Центрального спортивного клуба «Динамо».

Изготовление новой формы будет осуществляться поэтапно, после исчерпания имеющихся запасов формы, постановление вступит в силу с 1 января 2024 года.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.