Фонд оплаты труда в Молдове вырастет в новом году на 15,2%

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Согласно проекту Закона о государственном бюджете на 2021 год, одобренному вчера правительством, расходы на персонал увеличатся в новом году на 3,3 млрд леев. Власти намерены повысить зарплаты многим категориям бюджетников.

– Зарплаты вырастут не только в области медицины, но и в других секторах: образование, культура, общественный порядок, – подчеркнул Ион Кику, пишет ntv.md.

Напомним, что документ предстоит рассмотреть и утвердить парламенту.

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