Фонд оплаты труда в Молдове вырастет в новом году на 15,2%

Фонд оплаты труда в Молдове вырастет в новом году на 15,2%

Согласно проекту Закона о государственном бюджете на 2021 год, одобренному вчера правительством, расходы на персонал увеличатся в новом году на 3,3 млрд леев. Власти намерены повысить зарплаты многим категориям бюджетников. 

– Зарплаты вырастут не только в области медицины, но и в других секторах: образование, культура, общественный порядок, – подчеркнул Ион Кику, пишет ntv.md. 

Напомним, что документ предстоит рассмотреть и утвердить парламенту.

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