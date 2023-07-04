Фонд для прессы

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О намерении государства поддерживать финансово внепартийные массмедиа

Любовь Чегаровская, info@aif.md

В Республике Молдова намерены создать Фонд субсидирования средств массовой информации. Проект закона, разработанный группой депутатов в порядке законодательной инициативы на основе предложений гражданского общества, 27 июня был вынесен на общественные консультации, организованные парламентской комиссией по культуре, образованию, исследованиям, молодёжи, спорту и СМИ.

По примеру других стран

Создание Фонда субсидирования и поддержки средств массовой информации, разработка ими проектов не является новшеством на европейском уровне. Авторы законопроекта отмечают, что анализ практики других государств показал, что аналогичные фонды там действуют на протяжении многих лет, а в Республике Молдова национальная нормативная база не содержит положений о поддержке СМИ, способных укрепить их экономическую и финансовую устойчивость.

По мнению авторов законодательной инициативы, «субсидирование медиапроектов будет способствовать развитию медийного плюрализма, поддержке проектов в области культуры, образования и медиаграмотности, поощрению подхода к темам и проблемам в областях, представляющих общесоциальный интерес, укреплению редакционной и экономической самостоятельности».

Источники финансирования

Законопроект предусматривает, что размер финансовых средств Фонда субсидирования в сфере средств массовой информации утверждается ежегодным Законом о государственном бюджете в соответствии с положениями Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности № 181/2014. Финансовые средства фонда будут перечисляться через единый казначейский счёт Минфина. Управлять фондом будет Министерство культуры, либо через Секретариат экспертного совета, либо через организационную структуру, входящую в компетенцию данного госведомства.

Бюджет фонда будет формироваться из следующих источников: а) ежегодных ассигнований из государственного бюджета на субсидирование СМИ, установленных отдельной статьёй Закона о государственном бюджете и эквивалентных 1/3 бюджета государственного поставщика услуг СМИ (телекомпания «Телерадио-Молдова». – Прим. автора) на соответствующий год; б) пожертвования, спонсорство и гранты физических и/или юридических лиц как из Республики Молдова, так и из-за рубежа; с) из других финансовых средств, не запрещённых законодательством.

Проектом также предусматривается, что ежегодно Министерством культуры будут определяться приоритетные направления субсидирования медиаучреждений в соответствии с целями, преследуемыми настоящим Законом, и на основании предложений, поступивших от органов государственной власти, общественных организаций, представляющих сферу СМИ, и других заинтересованных лиц. На основании перечня приоритетов министерство должно будет организовать конкурс проектов, соответствующих цели регламентирующего этот вопрос закона.

Деньги фонда будут распределяться между средствами массовой информации, соответствующими выдвигаемым законом критериям. Допускается, что проекты, представляемые СМИ на конкурс, также могут включать субсидии на институциональную (структурную) составляющую, но они не должны превышать 15% от общего запрашиваемого бюджета.

Размер субсидий, выделяемых из фонда, будет устанавливаться в соответствии с приоритетными направлениями, утверждёнными на соответствующий год. Максимальный потолок средств для проекта будет определяться экспертным советом.

Не могут претендовать на субсидирование из фонда государственные поставщики аудиовизуальных медиауслуг; СМИ, финансируемые из госбюджета; ведомственные средства массовой информации; периодические издания рекламного или эротического характера, а также массмедиа, основанные политическими партиями.

Масса условий для претендентов

Чтобы претендовать на субсидии, СМИ должно соответствовать следующим условиям: 1) быть зарегистрированным в Государственном реестре средств массовой информации, управляемом Агентством госуслуг; 2) соблюдать положения Деонтологического кодекса журналиста РМ; 3) осуществлять свою деятельность в области массмедиа не менее одного года; 4) на дату подачи заявки для участия в конкурсе не иметь задолженностей по уплате налогов и сборов в госбюджет и не находиться в процедуре несостоятельности или ликвидации; 5) не значиться в списке бенефициаров, которым не положено финансирование из данного фонда; 6) не подвергаться в течение последнего календарного года санкциям Совета по теле- и радиовещанию (СТР) за неоднократное нарушение положений Кодекса аудиовизуальных медиауслуг в виде штрафа в размере 10 тыс. леев и более, и в отношении которых нет решений, устанавливающих серьёзное нарушение положений Деонтологического кодекс журналиста РМ, принятых Советом прессы.

СМИ, претендующее на субсидии, должно осуществлять свою деятельность прозрачно, постоянно публикуя у себя на веб-странице отчёты о работе, финансовые отчёты, информацию об источниках финансирования и ряд других.

Не могут претендовать на субсидирование из фонда государственные поставщики аудиовизуальных медиауслуг; СМИ, финансируемые из госбюджета; ведомственные СМИ; периодические издания рекламного или эротического характера, а также массмедиа, основанные политическими партиями.

Проект закона предусматривает и ведение реестра бенефициаров, которым запрещено будет претендовать на субсидии. Вести этот реестр будет тоже Минкультуры. В нём будет содержаться информация о заявителях/бенефициарах – претендентах на финансирование, предоставивших недостоверные данные, фальшивые документы, обнаруженные Советом экспертов, а также о тех, кто не выполнил свои обязательства.

Изучать конкурсные заявки будет Совет экспертов, действующий при Минкульте. Состав и Положение об организации и функционировании Совета экспертов утверждается приказом Министерства культуры. Мандат эксперта длится 5 лет. Одно и то же лицо не может быть членом совета более двух мандатов. В Совет экспертов будет входить 7 человек, из которых четырёх членов будет предлагать Совет прессы, а троих – Минкульт.

Новая практика в истории массмедиа

Пока документ обсуждается в рамках публичных консультаций и выслушиваются мнения специалистов, экспертов, представителей СМИ, чтобы подготовить и представить на утверждение парламента наиболее совершенную версию закона.

Исполнительный директор Ассоциации электронной прессы Ион Бундуки, участвуя в обсуждении документа в профильной парламентской комиссии, отметил, что в Молдове было несколько инициатив разработать механизм оказания финансовой помощи СМИ, но все они провалились. Он выразил надежду, что у данного проекта будет иная судьба.

– Мы до сих пор глубоко убеждены, что если государству необходимы независимые СМИ, то оно должно заботиться о них, – отметил И. Бундуки. – А когда мы говорим о заботе, имеем в виду правовые рамки, экономические условия и профессионализацию этой области таким образом, чтобы СМИ могли выполнять свою естественную миссию – информировать, а не дезинформировать.

По моему мнению, у нас как минимум есть проект, который легко может быть взят в законотворческий процесс. И вроде бы в данном документе найдены механизмы защиты субсидирования СМИ от организаций, которые хотели бы действовать недобросовестно. Необходимость такого фонда ощущалась остро, особенно в годы пандемии, когда СМИ столкнулись с огромными проблемами и возникшими непредвиденными расходами. Государство заботилось о многих секторах, а СМИ должны были сами себя вытаскивать за волосы, чтобы не захлебнуться в море проблем. Есть надежда, что этот документ позволит добиться успеха. Это будет новая практика в истории массмедиа РМ. Я считаю, что проект очень хороший, и с ним не стыдно прийти в парламент.

Совет экспертов без политики

Вице-председатель парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодёжи, спорту и СМИ депутат парламента Адела Рэйляну отметила, что обсуждаемый проект – универсальный, а большое значение будет иметь содержание Положения об организации и функционировании Совета экспертов и то, как он будет действовать и отбирать получателей субсидий. По мнению А. Рэйляну, в состав данного совета должны входить представители разных учреждений, неправильно было бы, чтобы одна неправительственная структура принимала единолично решение о выделении субсидий.

– В Совете экспертов должен быть более широкий спектр представителей учреждений, не только четыре члена, делегированные Советом прессы, должны решать эти вопросы, здесь нужно хорошо продумать, – считает вице-председатель профильной парламентской комиссии. – От Минкультуры будет три представителя, может, есть и другие структуры, которые могли бы делегировать своего представителя в Совет экспертов. У нас много этнических организаций в Молдове. Может, следовало бы рассмотреть вариант, чтобы и они делегировали одного представителя в этот совет. Есть проекты, которые необходимо развивать для нацменьшинств.

По словам председателя комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодёжи, спорту и СМИ Лилианы Николаеску-Онофрей, в первоначальном варианте предлагалось, чтобы в Совет экспертов входило 5 членов, предложенных Советом прессы, и двое – от Минкультуры, но потом это соотношение было пересмотрено в пропорции четыре к трём.

– Одна кандидатура должна быть из числа государственных служащих, чтобы обеспечивать весь объём работы по секретариату, – считает Л. Николаеску-Онофрей. – Следует ещё подумать: может, своего представителя направит в Совет экспертов Министерство образования или какое-то другое министерство.

Исполнительный директор Ассоциации независимой прессы (АНП) Петру Маковей, высказываясь по поводу представительства Совета экспертов, заметил, что при обсуждении ими рабочего варианта законопроекта они придерживались определённой идеи.

– Мы считаем, что эта структура – Совет экспертов – должна быть как можно дальше от политических партий и госслужащих, которые тоже назначаются политиками в той или иной форме, – объяснял П. Маковей. – Потому и было предложено, чтобы большинство членов Совета экспертов были отобраны Советом прессы на основе положения, утверждённого Министерством культуры, а не по нашим критериям. И почему Совет прессы, а не другая структура? Есть много медиаассоциаций. Одних обвиняют в партнёрстве, других нет. Совет прессы же – это саморегулирующаяся структура, она придерживается этики журналистики. Если вы заметили, то Совет прессы никогда не подписывает никаких заявлений, так как мы держимся в стороне от всего, что может бросить на нас тень сомнения.

В ходе обсуждения глава АНП предложил обратить внимание на положение проекта закона, в котором устанавливается, что претендовать на субсидии не имеют право СМИ, учреждённые политическими партиями. По его словам, есть издания, которые когда-то были партийными, а сегодня обеспечивают себя сами. Так случилось с газетой Moldova suverană, которая сейчас на самофинансировании, но у них в выходных данных написано, что они учреждены правительством Республики Молдова. Так и со многими районными изданиями, которые когда-то были основаны и финансировались районными советами. Это следует оговорить в законе, подсказал глава АНП.

Также в ходе общественных консультаций было предложено прописать в законе положение, освобождающее от уплаты НДС те СМИ, которые получат финансирование из Фонда субсидирования. Говорилось и о ряде других уточнений и разъяснений, которые необходимо внести в обсуждаемый законопроект.

Мнение Хангану

Никому субсидий не видать?

По закону предлагается выделять из госбюджета в Фонд субсидирования СМИ 1/3 от суммы бюджета национального государственного поставщика медиауслуг (бюджет ТРМ в 2023 году составил 144 млн леев. – Прим. автора), то есть речь идёт примерно о 40-50 млн леев (а если мы будем обсуждать ещё поправки на инфляцию и другое, то эта сумма ещё больше возрастёт) и другие источники фонда. Я вижу источники, но не понимаю, для чего эти деньги будут давать? Если взять проекты, например, которые финансируются посольством США, то цифры сопоставимы с Фондом субсидирования СМИ, но там более свободные условия, деньги выделяются на содержание контента и выдвигается ряд чётких критериев. И у них как раз есть проблемы с освоением всего бюджета. И я, имея перед глазами данный законопроект, видя его финансовую сторону, а также все возникающие препятствия для получения данного финансирования, хочу сказать, что в такой форме проект не будет иметь успех, потому что, с одной стороны, у нас есть Министерство культуры, у которого будет абсолютное влияние на всё, и, с другой стороны, есть право вето от Совета по аудиовизуальным СМИ. В Молдове нет СМИ, которое не получило бы штраф от СТР. Если бы этот проект сегодня уже заработал, то никто из массмедиа не получил бы субсидий. И даже если бы кто-то и получил эти средства, но позже был бы оштрафован или по другим критериям провинился, то его ещё заставили бы вернуть деньги. Если у вас действительно есть желание помочь СМИ, то этот проект закона следует хорошо почистить, в большей части либерализировать, снять права на вето со всех сторон, иначе он не будет работать в существующем варианте.

Октавиан Хангану,

коммерческий директор Casa Media

Комментарий

Не зацикливаться на эксклюзивах

Адриан Бурага, директор Jurnal TV:

– У нас есть опыт работы и реализации проектов. Я немного удивлён, но в то же время и рад, что в Молдове обсуждается такого рода проект закона. Что касается 15% из общей суммы субсидий, предусмотренных на институциональную (структурную) составляющую, не считаю, что это много. На эту статью нужно 20-25% минимум, так как когда открывается телевизионный канал, помимо закупки оборудования, необходимо оплачивать аренду помещений, многочисленный персонал, который нужно содержать не только в период реализации проекта из Фонда субсидий. Не нужно бояться, что кто-то будет обманывать. Выделять деньги на проект можно не все сразу, а частями, после представления отчётов по их поэтапному освоению. Если выделенные средства не пошли по назначению, существует множество рычагов вмешаться и остановить финансирование и запросить возврата денег. Да и сумма, выделяемая из госбюджета в Фонд субсидирования, не такая уж и большая. Был бы рад, чтобы её хватило на всех. В этом секторе огромные проблемы, и о прибыли даже не может быть и речи, когда нужно содержать телеканал и развиваться.

Когда мы подаём документы на проект, то предлагаем новые идеи. Часто выделяющие средства структуры настаивают на том, чтобы были проекты, которые до того момента не повторялись. Мы для этого трудоустраиваем персонал, создаём продукт, а когда проходит 9-12 месяцев и проект заканчивается, то я не увольняю этих людей, профессионалов, вписавшихся в команду, они продолжают работать. И с каждым проектом сотрудников становится всё больше. В каждом медиапроекте подавляющая составляющая (80%) – это человеческие ресурсы, которым ежемесячно надо платить зарплату. Поэтому я предлагаю при распределении субсидий поддерживать не только новые проекты. Если медиаучреждения уже реализуют проекты, имеющиеся в списке приоритетных направлений Минкульта (например, евроинтеграция, культура, спорт, меньшинства), то дать возможность развивать их дальше, совершенствовать, выделяя на это финансирование из Фонда субсидирования СМИ.