Флешмоб у президентуры: студенты потребовали отставки Немеренко (ФОТО)

Флешмоб у президентуры: студенты потребовали отставки Немеренко (ФОТО)

Студенты провели сегодня флешмоб у здания администрации президента. Молодые люди потребовали отставки советницы Майи Санду по вопросам здравоохранения Аллы Немеренко, незаконно получившей диплом об окончании мастерата. 

“Хорошие люди не подделывают дипломы!”, “Немеренко – в отставку!”, “Алла Немеренко, будь хорошим человеком и подай в отставку!”, – потребовали участники акции. Юноши и девушки также разыграли сценку о купле/продаже диплома на рынке.

Напомним, что ранее отставки Аллы Немеренко потребовали и социалисты. В противном случае они намерены обратиться в Генеральную прокуратуру.

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