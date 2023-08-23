Физлица, занимающиеся независимой деятельностью, должны до 25 августа внести взносы госсоцстрахования за июль

Физлица, занимающиеся независимой деятельностью, должны до 25 августа внести взносы госсоцстрахования за июль

Национальная касса социального страхования напоминает, что в этом году изменился порядок заполнения и сроки сдачи отчётов CAS18-AN физлицами, которые занимаются независимой деятельностью (НД).

Так, отчётность за I полугодие 2023 г. они должны были сдать до 25 июля, а в дальнейшем они уплачивают и сдают отчётность ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным: за июль – до 25 августа, за август – до 25 сентября и т.д.

На 2023 год обязательный взнос госсоцстрахования в фиксированной сумме установлен в размере 14700 леев, соответственно, ежемесячный взнос составляет 1225 леев. По информации НКСС, физлица с НД, зарегистрированные до 1 июля 2023 года, обязаны внести за июль полную сумму взноса. При этом физлица с НД, зарегистрированные или прекратившие свою деятельность в июле 2023 года, должны уплатить взнос, исходя из числа отработанных дней и ежедневной рассчитанной суммы взноса (39,5 леев в день). Взносы в бюджет госсоцстрахования эта категория налогоплательщиков уплачивает на IBAN MD26TRGAAB12131001000000.

Отмечается, что от уплаты взнос освобождены лица с НД, которые являются пенсионерами; имеют инвалидность; официальной трудоустроены и его взносы в БГСС выплачивает работодатель, передаёт infomarket.md.

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