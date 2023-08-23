Физлица, занимающиеся независимой деятельностью, должны до 25 августа внести взносы госсоцстрахования за июль

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Национальная касса социального страхования напоминает, что в этом году изменился порядок заполнения и сроки сдачи отчётов CAS18-AN физлицами, которые занимаются независимой деятельностью (НД).

Так, отчётность за I полугодие 2023 г. они должны были сдать до 25 июля, а в дальнейшем они уплачивают и сдают отчётность ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным: за июль – до 25 августа, за август – до 25 сентября и т.д.

На 2023 год обязательный взнос госсоцстрахования в фиксированной сумме установлен в размере 14700 леев, соответственно, ежемесячный взнос составляет 1225 леев. По информации НКСС, физлица с НД, зарегистрированные до 1 июля 2023 года, обязаны внести за июль полную сумму взноса. При этом физлица с НД, зарегистрированные или прекратившие свою деятельность в июле 2023 года, должны уплатить взнос, исходя из числа отработанных дней и ежедневной рассчитанной суммы взноса (39,5 леев в день). Взносы в бюджет госсоцстрахования эта категория налогоплательщиков уплачивает на IBAN MD26TRGAAB12131001000000.

Отмечается, что от уплаты взнос освобождены лица с НД, которые являются пенсионерами; имеют инвалидность; официальной трудоустроены и его взносы в БГСС выплачивает работодатель, передаёт infomarket.md.

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