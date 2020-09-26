Физическое расстояние между детьми в школах было изменено

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Расстояние между учащимися в учебных заведениях было сокращено от 1,5 м до 1 м. Такое решение было принято Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья и обсуждено на заседании между руководством Министерства образования и руководителями местных органов в области образования.

Таким образом, передаёт ipn.md, каждый ученик или студент будет ежедневно занимать одно и то же место за партой на расстоянии не менее 1 м от других – спереди, сзади и сбоку.

Также в ходе дискуссий стороны обсудили темы обеспечения учебных заведений вычислительной техникой, цифровой грамотности воспитателей в дошкольных учреждениях, проведения учебного процесса в условиях пандемии и др.

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