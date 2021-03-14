Физические лица могут проверить онлайн свои налоговые обязательства

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Физические лица имеют возможность проверить свои обязательства по подоходному налогу в режиме онлайн, сообщается в пресс-релизе Государственной налоговой службы.

Для этого граждане должны зайти в Кабинет налогоплательщика на портале www.sfs.md, нажать на кнопки „Аутентификация”, „Аутентификация через M-Pass”, выбрать способ аутентификации, нажать на кнопку „Услуги”, выбрать услугу „Текущий счёт налогоплательщика”, а затем перейти к разделу „Подробный текущий счёт”. Для проверки своих обязательств через управления налогового обслуживания физические лица должны обратиться в них с удостоверением личности, в соответствии с зоной обслуживания.

Физические лица могут подать декларацию о подоходном налоге за 2020 год до 30 апреля. Экономические агенты должны сделать это до 25 марта, пишет IPN.

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