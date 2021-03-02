Физические лица должны подать налоговую декларацию до 30 апреля

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Физические лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, обязаны подать декларацию о подоходном налоге за 2020 год до 30 апреля 2021 года.

Все налогоплательщики имеют право подавать декларацию о доходах, однако обязанность подавать декларацию физического лица о подоходном налоге возникает у физических лиц, которые не занимаются предпринимательской деятельностью, а также которые имеют обязательства по уплате подоходного налога, использовали личное освобождение, установленное Налоговым кодексом, и получили годовой налогооблагаемый доход выше 360 000 леев в течение периода налоговой декларации.

Физические лица-не резиденты, получающие доход от других резидентов, также обязаны подавать налоговую декларацию; сюда же относятся и те, кто направляет в бюджет рассчитываемый ежегодно процент от подоходного налога; запросы на возврат дополнительно уплаченного подоходного налога; получили доход от продажи имущества (дома, квартиры, автомобиля и т. д.), с которого не был полностью удержан подоходный налог у источника выплаты, и у них есть обязательства по уплате подоходного налога; меняет свое постоянное место жительства из Республики Молдова в другую страну.

Налоговая декларация может быть подана налогоплательщиками следующими способами: в электронном виде, на бумажном носителе, отправлена ​​через почтовое отделение, заказным письмом, передаёт moldpres.md.

Подоходный налог можно уплатить онлайн через государственный сервис электронных платежей Mpay или сервис онлайн-оплаты налогов и сборов физическими лицами-гражданами на портале www.sfs.md.

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