Фитнес-комплекс и воркаут-площадка откроются в одном из столичных парков и в сквере

Фитнес-комплекс и воркаут-площадка откроются в одном из столичных парков и в сквере

В августе этого года в парке Валя Трандафирилор в столичном секторе Ботаника начнется установка и обустройство воркаут-площадки, а в сквере на улице Албишоара – фитнес-комплекса.

Заместитель начальника Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (ГУЖКХБ) Геннадий Дубица уточнил, что будет установлено современное оборудование, которое будет использоваться жителями столицы для отдыха и досуга, передает ipn.md.

Заявки на участие в тендере будут приниматься с 11 по 19 июля. До конца июля будет определен победитель аукциона, с которым ГУЖКХБ заключит договор на выполнение работ. Будет выбрана лучшая компания в соотношении “цена-качество”.

Для установки и обустройства воркаут-площадки в парке Валя Трандафирилор и фитнес-комплекса в сквере на ул. Албишоара в муниципальном бюджете предусмотрено 765 тыс. леев.

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