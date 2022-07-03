Фиолетовое море: лавандовые поля в Молдове штурмуют блогеры и туристы

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Туристы спешат сделать фото и видео в стиле прованс. Поля с цветущей лавандой в Молдове – сейчас самая яркая достопримечательность сезона.

Каждый день на цветущие лавандовые поля приезжают туристы – сфотографироваться и отдохнуть от городской суеты. Настоящая бесплатная ароматерапия.

– Это так красиво, мы впервые здесь. Решили сфотографироваться. Лаванду видим впервые, это потрясает. Здесь такой воздух, – поделилась туристка из Индии Мальвика.

У фотографов прибавилось заказов. Запечатлеть себя в сиреневой красоте хотят многие, а цветёт лаванда всего месяц, передаёт МИР24.

– Лаванда и Новый год – это два самых больших сезона у всех фотографов. Здесь тишина, покой, аромат. За три недели так успеваешь надышаться, что до зимы спокойный ходишь, – рассказала фотограф Наталья Парван.

Сами аграрии превратились в турагентов. Для гостей продумывают развлечения. На цветущих плантациях оборудовали фотозоны в стиле прованс. Прямо в полях устраивают мастер-классы: туристы пишут картины с живописными пейзажами и плетут лавандовые венки.

– К нам приезжают целыми семьями, с детьми, молодожёны, здесь делают предложение руки и сердца, устраивают пикники. Приходят, чтобы насладиться временем, проведённым вместе. Это магическое место, – рассказала администратор лавандового поля Анжела Казак.

С каждым годом лавандовых полей в Молдове становится всё больше. Вместо пшеницы и ячменя фермеры высаживают ароматные цветы.

– В 80-е годы наша страна была одним из лидеров в Советском союзе по выращиванию лаванды, потом был длительный перерыв. Сейчас фермеры вновь возвращаются к этой культуре. Это поле принадлежало моим родителям, и мы выращивали кукурузу. Лаванду начинали как хобби, а теперь это полноценная работа, – рассказал сельхозпроизводитель Валериу Чорбэ.

Валериу Чорбэ высадил цветы двух сортов – «Белая семь» и «Волшебный сон». Они отличаются особой маслянистостью и ароматом.

Сезон закончится в середине июля. К этому времени лаванда полностью раскроется. Цветы срежут и сделают из них эфирное масло и лавандовую воду. Сырьё производят на местных заводах и отправляют на экспорт.

Вход на лавандовое поле платный. Время пребывания не ограничено.

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