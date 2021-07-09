Финальный аккорд предвыборной кампании: Игорь Додон встретился с жителями Гагаузии (ФОТО, ВИДЕО)

– Сказал местным жителям, что не зря выбрал Гагаузию в качестве финальной точки нашей предвыборной кампании. Ведь в автономии всегда искренне поддерживали нашу команду, а мы, в свою очередь, всегда шли навстречу пожеланиям людей и помогали делать их жизнь лучше. Кроме того, выразил уверенность в том, что Блок коммунистов и социалистов одержит победу на выборах 11 июля. Призвал жителей Конгаза верить в нашу победу и, конечно, поддержать нас в день голосования. Вместе победим! – подытожил он.