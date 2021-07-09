Финальный аккорд предвыборной кампании: Игорь Додон встретился с жителями Гагаузии (ФОТО, ВИДЕО)

Финальный аккорд предвыборной кампании: Игорь Додон встретился с жителями Гагаузии (ФОТО, ВИДЕО)
Последние в рамках этой предвыборной кампании встречи Игорь Додон провёл в Гагаузии. Так, председатель ПСРМ приехал в  село Буджак в пригороде Комрата. Здесь случай особый: 60-квартирный пятиэтажный дом признан аварийным и подлежит сносу, а оставшиеся в нём 15 семей не могут самостоятельно решить проблему и нуждаются в переселении. Вместе с депутатом парламента Александром Суходольским Додон выслушал просьбу людей и сообщил, что после победы Блока коммунистов и социалистов на парламентских выборах из резервного фонда правительства будут выделены необходимые средства для приобретения жилья всем 15 семьям. 

После этого Игорь Додон вместе с Александром Суходольским, Богданом Цырдей и Константином Старышем приехали в Конгаз, самое большое село Молдовы с населением в 12 тысяч человек.
– Сказал местным жителям, что не зря выбрал Гагаузию в качестве финальной точки нашей предвыборной кампании. Ведь в автономии всегда искренне поддерживали нашу команду, а мы, в свою очередь, всегда шли навстречу пожеланиям людей и помогали делать их жизнь лучше. Кроме того, выразил уверенность в том, что Блок коммунистов и социалистов одержит победу на выборах 11 июля. Призвал жителей Конгаза верить в нашу победу и, конечно, поддержать нас в день голосования. Вместе победим! – подытожил он. 

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