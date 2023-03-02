Финал национального отбора Молдовы на “Евровидение” впервые будут ретранслировать в десяти странах

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Финал национального отбора на “Евровидение”, который пройдёт 4 марта, впервые будут ретранслировать в десяти странах. Таким образом, его смогут посмотреть более десяти миллионов европейцев. Ретрансляцию обеспечат два международных телеканала.

По данным компании “Телерадио-Молдова”, финал молдавского национального отбора на “Евровидение” смогут посмотреть зрители из Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Германии, Австрии, Швеции, Израиля, Испании, Швейцарии, Великобритании и Северной Ирландии.

Мероприятие состоится 4 марта в 19.00. Жители Молдовы смогут посмотреть его в прямом эфире на телеканале Moldova 1, на сайтах www.eurovision.md и www.moldova1.md, на странице Facebook – Eurovision Moldova и официальной странице YouTube – Teleradio Moldova.

Баллы конкурсантам будут присуждать жюри и зрители в соотношении 50 на 50. Зрители впервые бесплатно в режиме онлайн смогут проголосовать за исполнителя, который, по их мнению, заслуживает представлять Республику Молдова на конкурсе “Евровидение-2023”. Подробнее о процедуре голосования можно узнать тут.

“Евровидение-2023”, который пройдёт в Ливерпуле с 9 по 13 мая.

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