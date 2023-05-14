Финал “Евровидения-2023”: Молдова на 18-м месте

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Паша Парфени занял 18-е место из 26 на ежегодном песенном конкурсе “Евровидение”. Это один из наихудших результатов Молдовы за время участия в этом состязании. От зрителей Парфени получил 76 пунктов, от судей – 20: 8 от Норвегии, 7 – от Румынии, 3 – от Сан-Марино, 2 – от Хорватии. Судьи из Украины не присвоили Молдове ни одного балла.

Победительницей песенного конкурса “Евровидение-2023” стал певица Loreen из Швеции с песней “Tattoo”. К слову, для Loreen это уже вторая победа на “Евровидении” – она также завоевала главный приз конкурса в 2012 году, выступив с песней “Euphoria”.

Второе место занял исполнитель из Финляндии Кяарийя с песней “Cha-cha-cha”. Третье место у певицы из Израиля Ноа Кирель с песней “Unicorn”. В десятку лучше в этом году вошли также Италия, Норвегия, Украина, Бельгия, Эстония, Австралия и Чехия.

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