Филип просил Тимофти наградить Плахотнюка Орденом Республики (ФОТО)

Филип просил Тимофти наградить Плахотнюка Орденом Республики (ФОТО)

Бывший премьер-министр Молдовы, ныне председатель Демократической партии Павел Филип просил экс-президента страны Николая Тимофти наградить Владимира Плахотнюка Орденом Республики за “особые заслуги по поддержке и обеспечению переговоров, подписания и ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС”. Написанное Филипом письмо появилось сегодня в Telegram-каналах.  

Стоит отметить, что 24 июля 2014 года Тимофти действительно наградил Плахотнюка Орденом Республики “за решающий вклад в достижение главной внешнеполитической цели Республики Молдова — политического объединения и экономической интеграции с Европейским союзом”. У беглого олигарха есть еще одна награда – орден “Трудовая слава”, которую ему в 2007 году присвоил Владимир Воронин “за вклад в реконструкцию монастырского комплекса Курки и достоинство сохранения и пропаганды исторического и культурного наследия”.

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