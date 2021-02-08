Филип признал, что ДПМ координирует повестку с ПДС и ППДП

Филип признал, что ДПМ координирует повестку с ПДС и ППДП

Демократическая партия Молдовы координирует повестку своей деятельности с партией “Действие и солидарность” и платформой “Достоинство и правда”. Это признал сам лидер демократов Павел Филип в интервью порталу Unimedia. 

– Будучи подлинной партией, ДПМ всегда оставляла место для диалога со всеми. Мы общаемся с ПДС и ППДП, пытаемся по возможности координировать нашу парламентскую повестку, – сказал он. 

Филип не уточнил, о чём идёт речь.

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