Фиктивно трудоустраивали и присваивали зарплату: группе мошенников из муниципального учреждения грозит до 12 лет тюрьмы (ВИДЕО)

Фиктивно трудоустраивали и присваивали зарплату: группе мошенников из муниципального учреждения грозит до 12 лет тюрьмы (ВИДЕО)

Ряду чиновников учреждения, подведомственного Управлению образования, молодёжи и спорта, грозит до 12 лет лишения свободы за фиктивное трудоустройство и незаконное присвоение государственных средств.

По данным столичной полиции, с 2019 года сотрудники учреждения, подведомственного примарии, фиктивно наняли на различные должности несколько человек, некоторые из которых на тот момент были за границей или отбывали сроки в пенитенциарных учреждениях. Заработная плата начислялась на банковские карточки, а затем снималась и использовалась в личных интересах нечистых на руку чиновников. Предварительный ущерб государству, пишет moldpres.md, оценивается в 210 тысяч леев.

В результате обысков в домах и служебных помещениях подозреваемых были обнаружены карты для зарплат фиктивным сотрудникам, документы, послужившие основанием для приёма на работу этих лиц, а также деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хищении. В случае признания вины подозреваемым грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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