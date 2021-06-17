Фиксированной телефонии в Молдове грозит исчезновение

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Согласно статистическим данным за первый квартал 2021 года, предоставленным поставщиками услуг фиксированной телефонии, основные показатели этого рынка продолжили снижаться. Количество абонентов уменьшилось за три месяца на 0,9% и составило 1,02 млн. Общий объем голосового трафика снизился на 3%, по сравнению с первым кварталом 2020 года, и составил около 284 млн минут, а общий объем продаж снизился на 8,8% или 88,7 млн леев.

По данным пресс-службы НАРЭКИТ, наибольшее снижение количества абонентов (0,9%) было зафиксировано у компании Moldtelecom, составив 911,4 тыс. Но и абонентская база альтернативных поставщиков уменьшилась на 0,5% – их количество достигло 107,2 тыс. Уровень проникновения услуг фиксированной телефонии на 100 жителей снизился за три месяца на 0,3 п.п. и достигла 38,6%.

Уменьшение общего объема голосового трафика в фиксированных сетях обусловлено уменьшением всех видов трафика. Так, трафик в международные сети снизился на 43%, трафик в другие фиксированные сети – на 4,7%, а трафик в мобильные сети – на 0,4%. Следовательно, среднемесячный голосовой трафик на одного абонента (MoU) не изменился, сохранив значение 144 минуты (два часа 24 минуты).

В результате среднемесячный доход на абонента (ARPU) снизился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 4,8% и составил 28,9 лея. А.О. Moldtelecom зарегистрировал ARPU в размере 30,4 лея, а альтернативные поставщики – совокупный ARPU в размере 16,3 лея.

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