Фигуранты смертельного ДТП в Карагаше, унёсшего жизнь двухмесячного малыша, были пьяны

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В Департаменте судебных экспертиз МВД Приднестровья исследовали биоматериалы двух мужчин – фигурантов ДТП со смертельным исходом в селе Карагаш, в результате чего были открыты новые обстоятельства трагедии.

Согласно проведённому анализу установлено: на момент ДТП один из мужчин находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. У другого фигуранта, помимо этилового спирта, в биожидкости обнаружен наркотик “морфин”, сообщила пресс-служба МВД Приднестровья. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 30 мая в результате аварии погиб двухмесячный малыш. Пассажир Toyota Camry находится в реанимации в коме.

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