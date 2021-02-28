Фестиваль “Мэрцишор” будут транслироваться онлайн и на общественном телевидении

Фестиваль “Мэрцишор” будут транслироваться онлайн и на общественном телевидении

16 концертов, запланированных в рамках проведения 55-го Фестиваля “Мэрцишор”, не могут быть проведены в присутствии зрителей из-за ограничений, установленных Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью. Объявленные мероприятия будут транслироваться онлайн или на общественном телевидении, а организаторы уже начали возвращать деньги за билеты.

Фестиваль должен был торжественно открыться 1 марта в Национальном дворце “Николае Сулак”. Купленные на концерты билеты можно вернуть в кассы, передаёт ipn.md.

– Дорогие друзья, с сожалением сообщаем вам, что мы не сможем встретиться в Национальном дворце на 55-м Международном музыкальном фестивале “Мэрцишор”. Согласно решению Нацкомиссии, мероприятия будут проходить без присутствия зрителей. Присоединяйтесь к нам, смотрите концерты из дома – в прямом эфире на ТВ Moldova 1 и на странице Facebook “OCI Moldova-Concert”, – сообщает администрация.

И в Национальной филармонии им. Сергея Лункевича отмечают, что все концерты, запланированные для фестиваля, будут проходить без публики, с прямой трансляцией на ТВ Молдова 2. Билеты в кассу можно возвращать с понедельника.

Органный зал тоже возвращает деньги за приобретённые билеты. Все концерты учреждения в рамках фестиваля “Мэрцишор” будут проходить в режиме онлайн.

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