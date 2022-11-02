Фестиваль японского кино пройдёт в Кишинёве на следующей неделе

Фестиваль японского кино пройдёт в Кишинёве на следующей неделе

Четыре японские киноленты будут показаны в рамках фестиваля, который пройдёт с 9 по 12 ноября. Желающие смогут бесплатно посмотреть фильмы в столичном кинотеатре Odeon.

Фестиваль откроется в среду, 9 ноября, показом фильма „Bento Harassment”. Начало – в 18:00. В четверг, 10 ноября, в 18:00 будет показан фильм „The Takatsu River”, а в пятницу, 11 ноября, в 18:00 можно будет посмотреть „Finding Calico”. Фестиваль завершит кинолента „Mentai piriri”, которую покажут в субботу, 12 ноября, в 15:00, пишет ipn.md.

Фильмы будут воспроизводиться с субтитрами на государственном языке.

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