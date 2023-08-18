Фермеры собрали хороший урожай зерновых, но недовольны ценой реализации

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Несмотря на то, что большинство фермеров страны в этом году собрали богатый урожай зерна, они недовольны ценой его реализации, заявили руководители соответствующих районных управлений на совещании с министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимиром Боля.

В этом году фермеры собрали хороший урожай зерновых культур первой группы, говорит Алина Андриуца, руководитель районного управления Сорок по сельскому хозяйству и общественному питанию. По её словам, все зерновые уже убраны, и фермеры приступили к обработке земли под осенний сев, пишет radiomoldova.md.

Начальник управления сельского хозяйства района Кахул Василе Рару рассказал о том, как тяжело приходится фермерам на юге страны справляться с кредитами из-за низких урожаев зерновых культур.

По зерновым культурам ситуация не очень хорошая, я бы сказал, потому что с весны по март-апрель у нас были достаточно хорошие осадки, но в конце уборочной страды производство было практически сведено на нет, – говорит Василе Рару.

Несмотря на более высокие результаты, чем в предыдущие годы, фермеры жалуются, что цена реализации слишком низкая. Павел Курус, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Каушанского района, говорит, что фермеры ждут более выгодной цены, чтобы продать свою продукцию.

Элеватор, закупающий и хранящий зерновые первой группы, покупает пищевую пшеницу по цене 2 лея 80 банов. Сельхозпроизводители сталкиваются с проблемой перенасыщения рынка зерновыми культурами из-за чего цены низкие, поэтому мы пока ожидаем новых цен, – говорит Павел Курус.

Ранее представители министерства подсчитали, что в этом году в РМ будет собрано более 1,2 млн тонн пшеницы, что в два раза больше, чем необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны. При этом ожидается, что на экспорт будет отправлено до 800 тыс. тонн пшеницы по цене 4 лея за килограмм.

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