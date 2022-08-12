Фермеры считают, что власти Молдовы вряд ли найдут ресурсы на субсидирование промышленного яблока

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Сотрудники молдавских организаций сельхозпроизводителей скептически расценивают вероятность получения госсубсидий на промышленное яблоко, которое садоводы будут вынуждены продавать не на свежем рынке — из-за российского эмбарго, а на переработку. Основанием для пессимизма может служить хотя бы тот единственный факт, что весной 2022 года, когда из-за войны в Украине экспорт молдавских яблок оказался под большим вопросом, глава Правительства Республики Молдова Наталья Гаврилица выступила резко против таких субсидий.

С тех пор экономическая ситуация в стране, как минимум, не улучшилась. Цены на энергоресурсы и производственные материалы для сельского хозяйства выросли, оптовые цены на некоторые виды сельхозпродукции (зерновые, масличные) снизились, по темпам инфляции Молдова стала европейским рекордсменом, передает east-fruit.com.

– Жесткая засуха несколько месяцев держит аграриев в стрессе. Среди них растет недовольство политикой властей по многим вопросам в агропродовольственном секторе, некоторые оппозиционные фермерские организации требуют объявления режима ЧП в сельском хозяйстве. Правительство этому давлению сопротивляется. И далеко не факт, что запрос еще и на доплаты к цене промышленного яблока позицию властей смягчит, – считают фермеры.

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