Фермеры считают, что власти Молдовы вряд ли найдут ресурсы на субсидирование промышленного яблока

Фермеры считают, что власти Молдовы вряд ли найдут ресурсы на субсидирование промышленного яблока

Сотрудники молдавских организаций сельхозпроизводителей скептически расценивают вероятность получения госсубсидий на промышленное яблоко, которое садоводы будут вынуждены продавать не на свежем рынке — из-за российского эмбарго, а на переработку. Основанием для пессимизма может служить хотя бы тот единственный факт, что весной 2022 года, когда из-за войны в Украине экспорт молдавских яблок оказался под большим вопросом, глава Правительства Республики Молдова Наталья Гаврилица выступила резко против таких субсидий.

С тех пор экономическая ситуация в стране, как минимум, не улучшилась. Цены на энергоресурсы и производственные материалы для сельского хозяйства выросли, оптовые цены на некоторые виды сельхозпродукции (зерновые, масличные) снизились, по темпам инфляции Молдова стала европейским рекордсменом, передает east-fruit.com.

– Жесткая засуха несколько месяцев держит аграриев в стрессе. Среди них растет недовольство политикой властей по многим вопросам в агропродовольственном секторе, некоторые оппозиционные фермерские организации требуют объявления режима ЧП в сельском хозяйстве. Правительство этому давлению сопротивляется. И далеко не факт, что запрос еще и на доплаты к цене промышленного яблока позицию властей смягчит, – считают фермеры.

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