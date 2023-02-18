Фермеры прогнозируют рост цен на рассаду: обогрев теплиц обходится дорого

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В теплицах молдавских фермеров начались работы. Аграрии надеются, что уже в начале июня они соберут первый урожай помидоров и перца.

Однако цена на продукцию будет выше, поскольку за посадочный материал приходится платить больше, а обогрев теплиц обходится в два раза дороже, чем в прошлом году, передает gagauzinfo.md

Сильвия Черга из села Шерпены Новоаненского района выращивает овощи в теплицах уже более 20 лет. В ее хозяйстве было посажено более 30 тысяч помидоров и перцев. Температура должна быть не ниже 14 градусов, а для ее поддержания разводят постоянный огонь.

За четыре недели растения должны вырасти до 7 сантиметров, после чего их пересадят в пластиковые стаканчики. Работа в теплицах кропотливая, ведь каждое семечко высаживают вручную. Кроме того, существует множество факторов, которые овощеводы должны учитывать.

Некоторые из растений будут проданы в виде рассады, а другие будут посажены для выращивания нового урожая. Через две недели фермер планирует приступить к посадке семян огурцов.

В Республике Молдова около 300 гектаров теплиц.

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