Фермеры прекращают протесты и возвращаются к работе

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Сельхозпроизводители, которые протестовали в Кишиневе последние несколько дней, сегодня объявили о том, что сворачивают данные акции и создадут конфедерацию в защиту интересов мелких и средних аграриев, пишет ntv.md.

Источник напоминает, что на этой неделе правительство решило выделить еще 100 млн леев для компенсаций пострадавшим от засухи и града фермерам. Сумма выплат составит от 1100 до 3800 за гектар в зависимости от культуры. Для получения денег аграрии должны подать документы в Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве.

Ранее и Игорь Додон, и Ион Кику заявляли фермерам, что блокирование трасс и шантаж – не выход из сложившейся ситуации. В рамках сегодняшнего выпуска “Президент отвечает” глава государства отметил, что подобная помощь сельскому хозяйству была оказана впервые за все годы независимости Молдовы.

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