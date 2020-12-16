Фермеры поприветствовали представленные депутатом ПСРМ Раду Мудряком решения для аграрной отрасли

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От 700 до 900 миллионов леев будут направлены в будущем году на поддержку сельского хозяйства. В то же время ставка НДС на аграрную продукцию не увеличится. Об этом фермерам сообщил председатель профильной парламентской комиссии Раду Мудряк.

– Есть две главные проблемы. Первая – ставка НДС. У меня есть гарантия, что этот пункт будет исключен из бюджетно-налоговой политики на 2021 год. Вторая просьба касается денег. Полчаса назад парламент проголосовал в двух чтениях за отмену “закона о миллиарде”. В бюджет на будущий год заложены 607 млн леев на покрытие процентов и 260 млн на выплату основного долга. После отмены данного закона эти деньги будут направлены на поддержку сельского хозяйства, – сказал он.

Аграрии поприветствовали озвученные решения и поблагодарили депутата за конструктивный подход.

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