Фермеры подсчитали убытки от аграрного сезона-2023: потери превысят 2 млрд леев

0

Убытки фермеров в сельскохозяйственном сезоне в 2023 году достигнут более 2 млрд леев. К таким результатам предварительных расчётов пришли в ассоциации «Сила фермеров».

Для расчётов использовали данные о площадях полей пшеницы, ячменя и масличного рапса, о расходах на их выращивание и прогнозируемом урожае, а также о нынешних ценах на продукцию.

– Наши подсчёты показывают, что ожидаемые потери при продаже первого урожая зерновых превысят 2 млрд леев. При этом предыдущий год был также неурожайным, — отметили в ассоциации.

Они предупредили, что у малых и средних производителей зерновых и масличных культур, которые всё это время не получали почти никакой помощи от госорганов, уже нет резервов, и без вмешательства государства многие из них разорятся.

Отметим, что 7 июня фермеры начали протесты по всей стране, которые продолжились и на следующий день. Ранее аграрии грозились 12 июня перекрыть улицы в Кишинёве.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.