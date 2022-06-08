Первая малина созреет к концу июня и будет дорогой

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Несмотря на прохладную весну, многие плодоводы отмечают ускоренное развитие и созревание фруктов и ягод. Представители Ассоциации производителей ягод «Pomușoarele Moldovei» сообщили, что состояние плантаций позволяет предположить, что, по сравнению с прошлым годом, в нынешнем сезоне ранняя малина, вероятно, появится на рынке примерно на неделю раньше, то есть – в последней декаде июня.

По мнению фермеров-ягодников, на многих малинниках закладка будущего урожая проходит хорошо (хотя отдельные плантации уже повредил град). Тем не менее, потенциал малинного сегмента ягодной отрасли на 2022 год специалисты оценивают в 1,5-2 тыс. тонн товарной ягоды. По предварительному прогнозу, около 20-30% от этого объёма намереваются закупить местные предприятия по заморозке плодов и консервные фабрики, пишет east-fruit.com.

Многие операторы ягодного рынка Молдовы считают, что оптовые цены на малину первого сбора в нынешнем году будут значительно выше цен в конце июня-начале июля прошлого года (30-35 леев/кг).

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