Федерация шахмат Молдовы продолжает добиваться впечатляющих результатов под руководством Игоря Додона

Федерация шахмат Молдовы продолжает добиваться впечатляющих результатов под руководством Игоря Додона
Игорь Додон провёл очередное заседание Президиума Федерации шахмат Молдовы. 9 лет его деятельности в качестве руководителя данной организации было достигнуто много отличных результатов, в том числе проведено более 400 национальных турниров; наши шахматисты участвовали более чем в 150 международных соревнованиях. 

К сожалению, из-за пандемии в этом году было организовано меньше национальных и международных состязаний. В то же время национальная сборная успешно выступила на Всемирной шахматной олимпиаде, которая проходила онлайн. Турнир памяти Чебаненко также прошел на высоком уровне с участием выдающихся шахматистов, чемпионов Израиля, Беларуси, Румынии и России.
– В 2021 году мы решили уделить больше внимания реализации проектов «Шахматы высших достижений», «Школьные шахматы», «Женские шахматы» и «Шахматы в сельской местности». Также мы утвердили Календарь спортивных мероприятий Федерации на 2021 год и состав Национальной сборной. Приветствовал тот факт, что спортивная школа Чадыр-Лунги присоединилась к Шахматной федерации. Таким образом, количество спортивных клубов и ассоциаций, входящих в состав Федерации, достигло 57. Местные шахматные организации действуют во всех районах страны, – подчеркнул Игорь Додон. 
Шахматы – интеллектуальный вид спорта, который может стать отличным способом тренировки ума, поскольку развивает логическое мышление, тренирует воображение, стимулирует способность находить решения и предсказывать последствия своих действий и действий противника, отметил он.
– Я и дальше буду оказывать посильную поддержку развитию шахмат в нашей стране, – заверил Додон. 

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