Федерация шахмат Молдовы продолжает добиваться впечатляющих результатов под руководством Игоря Додона

– В 2021 году мы решили уделить больше внимания реализации проектов «Шахматы высших достижений», «Школьные шахматы», «Женские шахматы» и «Шахматы в сельской местности». Также мы утвердили Календарь спортивных мероприятий Федерации на 2021 год и состав Национальной сборной. Приветствовал тот факт, что спортивная школа Чадыр-Лунги присоединилась к Шахматной федерации. Таким образом, количество спортивных клубов и ассоциаций, входящих в состав Федерации, достигло 57. Местные шахматные организации действуют во всех районах страны, – подчеркнул Игорь Додон.