Федерация шахмат Молдовы продолжает добиваться впечатляющих результатов под руководством Игоря Додона

Игорь Додон провёл очередное заседание Президиума Федерации шахмат Молдовы. 9 лет его деятельности в качестве руководителя данной организации было достигнуто много отличных результатов, в том числе проведено более 400 национальных турниров; наши шахматисты участвовали более чем в 150 международных соревнованиях.
К сожалению, из-за пандемии в этом году было организовано меньше национальных и международных состязаний. В то же время национальная сборная успешно выступила на Всемирной шахматной олимпиаде, которая проходила онлайн. Турнир памяти Чебаненко также прошел на высоком уровне с участием выдающихся шахматистов, чемпионов Израиля, Беларуси, Румынии и России.
– В 2021 году мы решили уделить больше внимания реализации проектов «Шахматы высших достижений», «Школьные шахматы», «Женские шахматы» и «Шахматы в сельской местности». Также мы утвердили Календарь спортивных мероприятий Федерации на 2021 год и состав Национальной сборной. Приветствовал тот факт, что спортивная школа Чадыр-Лунги присоединилась к Шахматной федерации. Таким образом, количество спортивных клубов и ассоциаций, входящих в состав Федерации, достигло 57. Местные шахматные организации действуют во всех районах страны, – подчеркнул Игорь Додон.
Шахматы – интеллектуальный вид спорта, который может стать отличным способом тренировки ума, поскольку развивает логическое мышление, тренирует воображение, стимулирует способность находить решения и предсказывать последствия своих действий и действий противника, отметил он.
– Я и дальше буду оказывать посильную поддержку развитию шахмат в нашей стране, – заверил Додон.
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