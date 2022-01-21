Фармаколог назвала способы облегчить симптомы штамма «омикрон»

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Пациентам с «омикрон»-штаммом коронавируса, протекающим в лёгкой форме, можно применять симптоматическое лечение. Об этом подробнее рассказала главный клинический фармаколог Департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева.

По словам специалиста, самыми частыми симптомами «омикрона» являются повышение температуры, насморк и боль в горле. Их можно облегчить, соблюдая домашний режим.

– При температуре выше 38 градусов следует воспользоваться жаропонижающим средством на основе парацетамола. При насморке можно использовать сосудосуживающие средства, а с болью в горле стоит бороться препаратами, снижающими першение, а также тёплым питьём, – отметила фармаколог.

При необходимости к симптоматическому лечению можно добавить противовирусные препараты. В случае если самостоятельное лечение не способствует улучшению самочувствия, через два-три дня необходимо обратиться за врачебной консультацией, пишет iz.ru.

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