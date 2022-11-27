Фармацевт рассказал, опасны ли для здоровья шипучие таблетки

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О вреде для здоровья шипучих таблеток рассказал фармацевт, специалист по фитохимии Игорь Сокольский, сообщает издание aif.ru.

По словам специалиста, быстрорастворимые препараты, несмотря на то что процесс их производства достаточно сложный, весьма популярны у граждан, потому что эффект, например, от аспирина, принятого в такой форме, наступает практически мгновенно. Вместе с тем «шипучки» раздражают слизистую желудка. Они могут быть противопоказаны для пациентов с обострениями заболеваний ЖКТ.

Кроме того, нужно помнить, что эта форма выпуска применяется, как правило, для болеутолящих, жаропонижающих и витаминов. В клиниках препараты этой формы почти не используются.

Недавно появились данные, что шипучие таблетки считаются источником натрия, который может привести к повышению артериального давления. Британские учёные провели исследование, которое показало, что у людей, принимающих быстрорастворимые таблетки, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако Сокольский отметил, что в одной шипучей таблетке натрия не так много и разовый приём аспирина навредить в этом смысле не может. Гипотетически проблемы со здоровьем могут возникнуть при длительном употреблении «шипучек». Если же речь идёт об употреблении витаминов, то эксперт предложил перейти на препараты в обычной лекарственной форме.

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